Ein Gewaltopfer erzählt„Dann kam der erste Schlag mit der Holzlatte“

Yvonne* (33) hat im Kärntner Gewaltschutzzentrum in Klagenfurt Hilfe gefunden – als eine von vielen Frauen. Sie wurde von ihrem Ex-Ehemann manipuliert und auch verprügelt.

Symbolfoto © stock.adobe.com/Tiko

Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, dass in Ihrer Beziehung etwas nicht stimmt?

Yvonne (Name von der Redaktion geändert): Mir ist vieles erst im Nachhinein aufgefallen. Mein Mann ist oft laut geworden. Das war aber nichts, was mir Sorgen bereitet hätte. Dabei hat es doch einige Anzeichen gegeben.