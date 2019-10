Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Christian Rainer

Am Montag war es so weit und der Oktober-Temperaturrekord in Kärnten konnte mit 26,5 Grad eingestellt werden - fast 50 Jahre lang hielt er an. "Und es geht außergewöhnlich mild weiter", prophezeit Martin Ortner, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie- und Geodynamik (Zamg). Der Rekord werde zwar voraussichtlich nicht noch einmal erreicht, trotzdem sei es weiterhin viel zu warm für die Jahreszeit.