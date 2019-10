Kleine Zeitung +

26,5 Grad im Oktober! Der Temperatur-Rekord aus dem Jahr 1970 ist eingestellt

Fast 50 Jahre lang hielt Dellach im Drautal mit 26,5 Grad den Oktober-Rekord in Kärnten. Am Montag wurden in St. Andrä im Lavanttal nun ebenfalls 26,5 Grad gemessen. Und es bleibt weiter zu warm für die Jahreszeit.