Reinhard Haller ist Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe © Gebeneter, APA

Herr Professor Haller, innerhalb von einem Jahr wurden in Kärnten junge Mütter erstochen, erschlagen oder von einer Bombe fast getötet. Bringt sich eine Frau in Gefahr, wenn sie eine Beziehung eingeht oder beendet?

REINHARD HALLER: Das kann man so sagen. Die gefährlichste Situation, die es statistisch gesehen für eine Frau gibt, ist ein Streit mit einem jungen, mittelgradig alkoholisierten Mann in einer Beziehung. 65 Prozent aller Tötungsdelikte in Österreich sind Beziehungstaten. In neun von zehn Fällen ist der Mann der Täter und die Frau das Opfer. Die Tatorte sind meistens die eigenen vier Wände der Frau.