Auch in der Steiermark und in Kärnten läuft wieder der Schulbetrieb. Das neue Schuljahr bringt vor allem in den Volksschulen Neuerungen.

Vor allem für die Volksschulen bringt das neue Schuljahr eine Menge Umstellungen mit sich © drubig-photo - stock.adobe.com

Während die Schulkollegen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bereits seit einer Woche wieder in den Klassen sitzen, beginnt der Unterricht in den Schulen der restlichen Bundesländer mit dem heutigen Tag. Für 67.000 Kärntner und 142.000 steirische Kinder und Jugendliche ist damit die Zeit der Sommerferien vorbei, von nun an heißt es morgens aufstehen und die Schulbank drücken.