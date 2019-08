200 Kilo beschlagnahmt Steinpilze sind bei Sammlern heuer heiß begehrt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Drittel der beschlagnahmten Pilze sind heuer Steinpilze © APA/zb/Patrick Pleul

In Kärnten sind heuer bei Kontrollen der Bergwacht bisher 150 bis 200 Kilogramm Pilze beschlagnahmt worden, meldet die APA am Donnerstag. Laut Alexander Amon, Bezirksleiter in Spittal, waren zwei Drittel davon Steinpilze. "Ich allein habe in der vergangenen Woche knapp 50 Kilo beschlagnahmt und drei Organmandate ausgestellt." Erlaubt sind maximal zwei Kilogramm pro Person pro Tag.