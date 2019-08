Facebook

Zwei Drogendealer sind am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt bereits zum zweiten Mal wegen Drogenhandels vor einem Schöffensenat gestanden. Die beiden waren am 11. Dezember vergangenen Jahres schuldig gesprochen worden, doch der Oberste Gerichtshof hatte die Schuldsprüche teilweise aufgehoben. Der Schöffensenat unter Richterin Ute Lambauer musste die Causa also noch einmal aufrollen.