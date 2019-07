Facebook

Einer, der fehlen wird: Johann Kresnik © APA/ROBERT JAEGER

Gerade erst wurde mit seinem „Macbeth“ das ImpulsTanz- Festival in Wien eröffnet. Im Jahr 1988 uraufgeführt, hat das einstige Skandalstück auch in der rekonstruierten Fassung nichts an politischer Wucht eingebüßt: In starken Bildern zeigt Johann Kresnik den blutigen, grausamen Weg Macbeths zur Macht. „Das Theater ist meine Waffe“, sagte der Kärntner, der seine Sozialkritik in drastische Bilder goss, gerne. „Er ist, was es heute allzu selten gibt: ein Künstler mit Wut im Bauch, ein Berserker mit Aggressionslust und blutendem Herzen zugleich“ – so formulierte es Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, als sie Kresnik am 11. Juli mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ehrte.