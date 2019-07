Endlich geschafft Mit 500.000 Einsern geht es heute in die Ferien

60.200 Schüler erhalten heute ihr Zeugnis. Wir haben uns umgehört, was in den Ferien auf dem Stundenplan steht.

Hurra, endlich Ferien! Auch Schüler der NMS Bleiburg/Pliberk freuen sich auf die Auszeit © Rosina Katz-Logar

Diese Bilanz kann sich sehen lassen. Die 60.200 Kärntner Schüler haben im heurigen Schuljahr für 500.000 Einser in den Zeugnissen gesorgt. Ebenfalls sehr erfolgreich waren die Maturanten. AHS- und BHS-Schüler haben in allen Fächern eine Durchkommensquote von weit über 95 Prozent. „Im Durchschnitt sind wir sehr gut, jetzt müssen wir auch in der Spitzengruppe dorthin kommen, wo wir hinwollen. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, um den Erfolg weiter ausbauen zu können“, bilanziert Robert Klinglmair seine erste Zeugnisvergabe als Bildungsdirektor. Den 500.000 Einsern stehen 10.700 Fünfer gegenüber. 7500 davon entfallen auf AHS und BHS.