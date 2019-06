Distelfalter ziehen im Frühsommer in den Norden. Normalerweise vereinzelt, doch heuer sind sie in Scharen unterwegs. Der Naturschutzbund bittet, Sichtungen der Tiere zu melden.

Wer hat diese Falter gesehen? Sie ziehen derzeit zu hunderten durch Österreich © Naturschutzbund/Johannes Gepp

Ein ungewöhnliches Naturschauspiel kann man derzeit in Kärnten beobachten: Zu hunderten ziehen Distelfalter seit Wochen durchs Land. Die Tiere dürften nämlich durch die aktuelle Hitzeperiode verwirrt worden sein und haben jetzt ihre übliche Wanderroute geändert. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen in ganz Österreich zumindest 50 Millionen der Wanderfalter eingetroffen, wie der Naturschutzbund bekannt gab.