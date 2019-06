Kleine Zeitung +

Hitzewelle Neuer Hitzerekord im Juni: 38,1 Grad in Hermagor

Die Meteorologen haben recht behalten. Am Donnerstag wurde der Kärntner Hitzerekord für einen Junitag gebrochen. Zuerst in Kötschach mit 36,4 Grad, später dann in Dellach/Drau mit 38,0 Grad, dann in Hermagor mit 38,1 Grad. 36,7 Grad hat es in Lienz.