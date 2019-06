Kärnten und Osttirol Gibt es heute einen neuen Hitze-Rekord?

Facebook

Der Wörthersee hat aktuell 23 Grad © Traussnig

Wer kann, rette sich ins Freibad oder an den See! Denn heute, Mittwoch, wird der bisher heißeste Tag des Jahres. In Kärnten und Osttirol werden wir am Nachmittag (gegen 15 bzw. 16 Uhr) Temperaturen um die 35, stellenweise vielleicht sogar 36 Grad erreichen. Die bisherigen Juni-Rekorde lagen in Kärnten bei 35,8 Grad und in Osttirol bei 34,5 Grad.