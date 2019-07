Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Drittel aller Kärntner Hebammen geht in den kommenden Jahren in Pension. Dazu kommt, dass die Studienplätze begrenzt sind (Symbolfoto) © Tyler Olson - stock.adobe.com

Kärnten droht ein Hebammen-Mangel. Denn mehr als ein Drittel aller Geburtshelferinnen geht in den kommenden Jahren in Pension. Am mangelnden Interesse an diesem Beruf liegt das nicht: 287 Personen haben sich heuer an der Fachhochschule (FH) Kärnten für einen Studienplatz beworben. Aber die Plätze sind knapp. Gereiht werden jedes Jahr nur 24 für insgesamt 18 Studienplätze. Heuer sind es sogar nur 23, „da eine Studentin aus der Babypause im 2. Semester wieder einsteigt und der Platz für sie reserviert ist“, heißt es seitens der FH.