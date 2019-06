50 Österreicher beteiligen sich derzeit an der EU-Trainingsmission in Mali, das erstmals auch unter österreichischem Kommando steht. Die Sicherheitslage hat sich zuletzt verschärft. Zu Besuch bei den Soldaten in Afrika.

Der Kärntner Offizier Florian S. mit malischen Infanteristen © Bundesheer/Pusch

Straßenhändler dominieren das Bild in Bamako. Entlang der staubigen Straßen und unter freiem Himmel wird alles verkauft, was man so zum Leben braucht: Fisch, Obst, Kleider, Polstermöbel, Reifen, Handys, Benzin in Flaschen.