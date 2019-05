An mehreren Bahnhöfen wurde zuletzt beobachtet, wie Schulkinder neben dem einfahrenden Zug herlaufen. Die ÖBB warnt vor den Gefahren am Gleis: "Bahnhof ist kein Spielplatz."

ÖBB warnt:Sicherheitslinie nicht überschreiten © Sujet/Köstinger

Eine neue Form jugendlichen Leichtsinns am Gleis wird seit einiger Zeit beobachtet, schildert ÖBB-Sprecher Herbert Hofer, der sich auf Erfahrungen von Zugführern und Zugpersonal beruft: Schulkinder, die auf der Haltestelle neben einem einfahrenden Zug herlaufen und noch vor dem Stillstand versuchen, die Zugtüre zu öffnen. Erst kürzlich wurde Hofer ein Video von so einem Vorfall auf einem Bahnhof im Bezirk St. Veit/Glan zugespielt – gefilmt von einer ÖBB-Zugbegleiterin. Während des Nebenherlaufens entstand dann unter den Kindern noch ein Gerangel. Hofer warnt eindringlich: „Die Kinder können stürzen, am Zug hängen bleiben oder vom Bahnsteig fallen und überrollt werden."