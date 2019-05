Vor der kroatischen Küste hatte eine Fähre mit rund 350 Menschen an Bord eine Havarie erlitten. Sie war von Ancona nach Split unterwegs gewesen. Am Nachmittag ist sie sicher im Hafen von Split angekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © EPA

Vor der kroatischen Küste war laut Medienberichten eine Fähre der italienischen Reederei SNAV mit rund 350 Menschen - 250 Passagiere und 92 Crew-Mitglieder - an Bord in Seenot geraten. Die Fähre "Aurelia" war in der Nacht auf Freitag vom italienischen Ancona nach Split unterwegs gewesen, als es zu einem technischen Gebrechen kam, wie es heißt. Mindestens ein Motor dürfte ausgefallen gewesen sein.