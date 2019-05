Tausende Pools in Kärnten wurden befüllt. Das stellt die Gemeinden Jahr für Jahr vor größere Herausforderungen. Enquete zum Thema Trinkwasser im Bundesrat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Traditionell werden in Kärnten ab 1. Mai die Pools befüllt. Für die Gemeinden stellt das eine Herausforderung dar © KABUGUI - stock.adobe.com

Das Wetter deutet es zwar nicht an. In den Köpfen der Kärntner hat die Badesaison aber begonnen. Beinahe schon historisch gewachsen, werden die Gartenschläuche jedes Jahr um den 1. Mai in die privaten Poolanlagen verlegt. Schon die kleinsten der Gattung – die bei Einsteiger beliebten Aufstellpools – fassen schnell 25.000 Liter. Und jedes Jahr kommen Neue hinzu.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.