Weitensfeld war in der Nacht der kälteste Ort Kärntens. Am wärmsten war es in Pörtschach. Obstbauern können jetzt aber aufatmen. Weniger gut sieht es für den Muttertag aus.

Der Spätwinter dürfte nun endgültig vorbei sein © Markus Traussnig

So kalt wie heuer im Mai war es zum letzten Mal vor 30 Jahren. Das schlimmste hat Kärnten jetzt aber hinter sich. In der Nacht auf Dienstag war der Spitzenreiter Weitensfeld mit Minus 4,4 Grad. Dahinter folgten Bad Bleiberg (Minus 3,0 Grad), Hermagor (Minus 2,5 Grad) und Fresach (Minus 2,5 Grad). Um ähnlich kalte Temperaturen zu finden muss man viele Jahre zurückblicken. So wurden in Weitensfeld am 4. Mai 1979 sogar Minus sieben Grad gemessen. Anfang Mai 1957 waren es Minus sechs Grad. In der Landeshauptstadt Klagenfurt liegt die kälteste im Mai gemessene Nacht mehr als 60 Jahre zurück. Im Jahr 1957 zeigte das Thermometer Minus 4,6 Grad an.