Vor 30 Jahren war es in Kärnten zum letzten Mal so kalt wie heuer. Bauern müssen um ihre Ernte fürchten. In den nächsten Tagen wird es zwar wieder milder, am kommenden Wochenende kündigt sich jedoch der nächste Kälterückfall an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Gefahr: Die Blüten der Obstbäume © APA/ERWIN SCHERIAU

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird es in Kärnten und Osttirol stellenweise frostig. "Am kältesten wird es sicher in Osttirol und in Kärnten bis ins Gurk- und Metnitztal", sagt Meteorologe Werner Troger von den "Meteo Experts" in Lienz. In St. Jakob im Defereggental sind minus fünf Grad möglich, Kärntens Kältepole könnten Mallnitz und Weitensfeld mit minus drei Grad werden. Im Gailtal dürften die Temperaturen knapp unter null Grad liegen, ebenso am Weißensee. Klagenfurt dürfte in der Nacht auf Dienstag vom Frost verschont bleiben.