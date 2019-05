Facebook

Eine mitreißende Evita: Annemieke van Dam © Arnold Pöschl/KK

Im Sommer 2001 entdeckte Timna Brauer als "Evita" auf der Wörtherseebühne mehrere unbekannte Seite an sich. 18 Jahre später wird Annemieke van Dam von Regisseur Aron Stiehl herausgefordert, darstellerisch wie sängerisch an ihre Grenzen zu gehen. In einer Art Mausoleum (Bühne und geschmackvolle Kostüme: Friedrich Eggert), das vom Aufbahrungsraum zur Bar zur politischen Bühne, zur Straße und zum Altarraum alle Handlungsorte im Handumdrehen entstehen lässt, entwickelt sich die Karriere der Eva Maria Duarte von Anfang an mit sehr viel Tempo.

Mit stilisiertem Körpereinsatz in diversen Betten und metallisch schlanker Stimme stellt Annemieke van Dam eine Evita auf die Bühne, die ihr Charisma mit viel Kalkül und ebenso viel Ehrgeiz einsetzt und nicht nur dem Ohrwurm "Don´t cry for me, Argentinia" eine halsbrecherische Note gibt. Als kommentierender Begleiter von Aufstieg und Fall bricht "Che" (Edward Hall) immer wieder Stücke aus Evitas Fassade. Außerdem "entsorgt" er Perons Geliebte (zart: Paulina Plucinski). Nigel Casey ist ein etwas blasser Juan Perón, der sich von seiner Frau und anderen politischen Einflüsterern leicht in die Zange nehmen lässt.

Grandiose Choreografien (Otto Pichler), stimmungsvolle Chorszenen sowie viel Drive und energisch ausgeführte lateinamerikanische Zitate aus dem Orchestergraben mit Mitsugu Hoshino am Pult des Kärntner Sinfonieorchesters lassen die Aufführung wie im Flug vergehen. Kräftiger Applaus nach Zweidreiviertelstunden.