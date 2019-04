Die Kärntner Polizei kontrolliert seit Herbst Drogendelikte so stark wie noch nie. Gearbeitet wird grenzüberschreitend. In Udine sperrte man erstmals einen McDonald’s, weil dort gedealt wurde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach einer Drogenrazzia wurde der McDonald's gegenüber des Bahnhofs Udine geschlossen © Stephan Schild

"International sind so viele Drogen am Markt wie noch nie“, sagt Gottlieb Türk. Der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten habe mit seinem Team die Kontrollen am Suchtgift-Sektor noch verstärkt, obwohl man schon vorher auf einem hohen Niveau gearbeitet habe. Auch grenzüberschreitend, etwa mit italienischen Polizeibehörden, wird kooperiert.