Protest Schüler machen für eine bessere Welt mobil

1650 Mal Protest: Für ein besseres Klima! Was als als "Schulstreit fürs Klima" in Schweden begann, findet am Freitag seinen Ausdruck als weltweiter Schülerprotest. In Klagenfurt, Villach, Lienz und St. Veit wird auch protestiert.