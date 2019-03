Nachfolger für Bünker? Manfred Sauer als Bischof der Evangelischen Kirche im Gespräch

Facebook

Folgt Manfred Sauer (rechts) Michael Bünker? © Elisabeth Peutz

Der Kärntner Superintendent Manfred Sauer ist bereit, sich um die Nachfolge des scheidenden Bischofs Michael Bünker in der Evangelischen Kirche A.B. zu bewerben. Sollte er nominiert werden, sei er bereit, sich der Wahl zu stellen. Er gehe aber davon aus, dass es mehrere Kandidaten geben werde, sagte Sauer am Samstag am Rande der Sondersynode im Gespräch mit der APA.