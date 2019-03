Ein Pensionist aus Eberndorf muss sich am Montag wegen einer Sammlung von Nazi-Devotionalien wegen Wiederbetätigung am Landesgericht Klagenfurt verantworten.

© Klz/Weichselbraun

So eine umfangreiche Sammlung haben selbst langjährige Ermittler noch nie gesehen. In seinem Keller hortete ein 76-jähriger Mann aus Eberndorf unzählige Relikte aus der Nazi-Zeit. Darunter Orden, Bücher, Abzeichen, Hakenkreuze, Geschirr, eine Weinflasche mit einem Foto von Heinrich Himmler drauf, Keksformen in SS-Symbolen, Haarbänder mit Hakenkreuzen und sogar eine Büste von Adolf Hitler. Alle Stücke wurden laut Anklage museumsartig im Keller ausgestellt. Ins Rollen gekommen ist der Fall nach der Anzeige eines 20-jährigen Besuchers, dem die Stücke gezeigt wurde.

