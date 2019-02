Facebook

Was haben Sie sich für 2019vorgenommen? Wir haben den Neujahrs-Vorsätze-Check durchgeführt © fotogestoeber - Fotolia

Der "letzten Zigarette" am Silvesterabend folgt schon am 1. Jänner ein neuer Glimmstängel, die strenge Neujahrs-Diät wird unter Schokokuchen-Einfluss vergessen und das neue Fitness-Gewand mutiert ganz schnell zum bequemen Hausanzug beim Fernsehabend. Oft sind wohl gemeinte Neujahrsvorsätze genauso schnell verpufft wie die Raketen am nächtlichen Himmel zu Silvester und zurück bleibt der schale Nachgeschmack, ein gesetztes Ziel nicht erreicht zu haben. Doch es soll ja Menschen geben, die sich strikt an ihre Vorsätze halten.