Die Wärme lockt auch immer mehr Menschen ins freie, wie hier am Wörthersee in der Ostbucht in Klagenfurt © Helmuth Weichselbraun/Kleine Zeitung

Passend zum heutigen Valentinstag sorgt das Hochdruckgebiet Dorit über den Alpen für Frühlingsgefühle in Kärnten und Osttirol. In den kommenden Tagen ist laut Meteorologen mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu 12 Grad Celsius zu rechnen. "Auf den Bergen gehört die Winter-Kälte daher erst einmal der Vergangenheit an, dafür stehen die Zeichen teilweise schon auf Frühlingsskilauf", sagt Wetterfachmann Werner Troger von den Meteo Experts. In der Früh ist es noch kühl, zwischen minus 8 und minus 3 Grad Celsius, doch dann wird es rasch wärmer und es seien Höchstwerte von plus 5 bis plus 11 Grad zu erwarten. Während am Vormittag noch harmlose Wolkenfelder durchziehen, wird es im Tagesverlauf vorwiegend sonnig.