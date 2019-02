Gute Buchungslage Die Gäste fahren auf Kärnten ab

Facebook

Die Kärntner Tourismusregionen sind in den Energieferien sehr gut gebucht © Leopold Salcher

Gute Pistenverhältnisse, perfektes Wetter und eine gute Buchungslage in den vergangenen und kommenden Wochen: Die Kärntner Tourismusbetriebe sind mehr als zufrieden mit der bisherigen Wintersaison. „Es gibt bei uns keine Kapazitäten mehr. In den kommenden Wochen ist alles ausgebucht“, sagt Alexandra Neufeld vom Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen. Dass Ostern in diesem Jahr mit Ende April sehr spät ist, sei für das Mountain Resort kein Thema. Die Saison endet dort ohnehin mit 31. März. Dann startet der Ausbau des Wellnessbereiches.