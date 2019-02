Facebook

AK-Konsumentenschützer Stephan Achernig (links) und AK-Präsident Günther Goach © AK/Puch Johannes

Im Jahr 2018 haben sich 34.267 Personen mit Fragen und Problemen an den Konsumentenschtz der Arbeiterkammer (AK) gewandt. "In Summe haben unsere Mitarbeiter für die Konsumenten 377.000 Euro erspart", sagt AK-Präsident Günther Goach. Er betont, dass man diesen Service der Arbeiterkammer unabhängig davon in Anspurch nehmen kann, ob man Mitglied der AK ist oder nicht. "65 Prozent, also fast zwei Drittel der Anfragen kamen von Nicht-AK-Mitgliedern", sagt Goach. "Wir sind die einzige Konsumentenschutzorganisation in Kärnten und erhalten dafür auch eine Subvention des Landes in der Höhe von 340.000 Euro."