Kärntner Carnika-Imker schlagen Alarm. Am Samstag findet eine Mahnwache statt. Weiter Unklarheit bei neuem Bienengesetz.

Der Carnica-Biene soll geschützt bleiben © Camilla Kleinsasser

Kärntner Imker befürchten durch eine geplante Novelle des Bienenwirtschaftsgesetzes ein Aussterben der Carnika-Biene. Laut Zuchtverbänden soll durch die Einfuhr von Hybridbienen der Bestand der Carnica-Honigbiene gefährdet sein. "Da die Begattung der Bienenkönigin durch Drohnen im Flug bis zu fünf Kilometer vom Heimbienenbestand entfernt geschieht, sind die Mischbienenschwärme schon im Raum Klagenfurt", schlagen die Imker Alarm. Am Samstag finden von 10 bis 13 Uhr am Neuen Platz in Klagenfurt eine Mahnwache mit Unterschriftenaktion statt.