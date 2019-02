Facebook

Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel seien in Kärnten insbesondere für Pendler zu teuer, kritisiert die FPÖ. Die SPÖ verweist auf Förderung © Weichselbraun/Kleine Zeitung

Eineinhalb Monate lang würden die Pendler in Kärnten im Durchschnitt arbeiten müssen, nur um ihre Kosten für öffentliche Verkehrsmittel decken zu können, kritisierte Kärntens FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann am Dienstag in einer Aussendung: "Das Pendeln muss für die Bevölkerung auch leistbar werden, und dies sollte die rot/schwarze Koalitionsregierung endlich erkennen." Er fordert günstige Tickets für Bahn und Bus. Denn derzeit koste eine Jahreskarte inklusive Stadtverkehr für Pendler, die zwischen Klagenfurt und Villach unterwegs sind, 1580 Euro, während man in Tirol für ein Jahresticket maximal 490 Euro bezahle.

