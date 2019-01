2800 Menschen werden in Kärnten von 24-Stunden-Diensten betreut: Beschwerden steigen, Kontrolle jedoch schwierig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Im Jahr 2030 werden in Kärnten 42.300 Menschen leben, die eine Pflege benötigen. Derzeit sind es etwas über 35.000 Menschen, die Pflegegeld beziehen.

Dieser Bedarfs- und Entwicklungsplan für Pflege, auf dessen Basis das Land Kärnten seine Politik ausrichtet, prognostiziert auch, dass 2030 fast 4000 Menschen von sogenannten 24-Stunden-Betreuungen versorgt werden. „Derzeit sind es 2800 Menschen. Und es gibt über 400 Agenturen als Anbieter“, sagte die zuständige Referentin Beate Prettner (SPÖ) gestern im Rahmen einer Pressekonferenz, in der sie auch die neue Pflegeanwältin Bettina Irrasch vorstellte. Der Bedarf an Pflege nimmt zu, die Wichtigkeit von Kontrolle und Qualität aber auch.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.