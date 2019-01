Derzeit sind mehr Patienten als im Vorjahr wegen Grippe in Behandlung. Der Höhepunkt steht aber erst bevor. Krankenhäuser treffen Vorbereitungen. Ärzte plädieren für Impfung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hohes Fieber, sowie heftige Kopf- und Gliederschmerzen sind die Symptome der „echten Grippe“ © nyul - stock.adobe.com

Grippe und Erkältung werden im ersten Moment oft verwechselt. Die Symptome lassen sich allerdings relativ klar auseinanderhalten. Laut Medizinern ist eine Grippe nichts, was man angenehm beim Fernsehen oder Lesen auf der Couch auskuriert. Die Erkrankung dauert meistens eine Woche. Mit körperlicher Belastung sollte man sich auch in den Tagen danach noch zurückhalten. Im Vorjahr waren laut Gebietskrankenkasse (GKK) 1228 Kärntner von der Grippe betroffen, mehr als doppelt so viele wie 2017.