Starker Schneefall zu Wochenbeginn in Kärnten © KLZ/Markus Traussnig

Weiße Pracht in Kärnten. In der Nacht auf Montag ist von Südwesten her ein Schneefallgebiet aufgezogen. "Die Chancen sind recht günstig, dass es überall weiß wird", sagte Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst "meteo experts" noch am Wochenende. Er sollte Recht behalten. Vor allem in den südlichen Landesteilen sind einige Zentimeter Neuschnee gefallen, deshalb kommt es zu Problemen und Behinderungen im Frühverkehr.