Ist mein Kind alt genug? Ob ein Kind für ein soziales Netzwerk bereit ist, hängt weniger vom Alter, sondern mehr von seiner Reife ab. Grundsätzlich geht man davon aus, dass Kinder ab 13 Jahren für soziale Netzwerke geeignet sind. Das heißt aber nicht, dass sie diese nicht schon vorher konsumieren.

Gesundes Misstrauen. Kindern sollte man vermitteln, dass man Angaben im Internet misstrauisch gegenübertreten soll. Man weiß nie, ob jemand wirklich der ist, als der er sich ausgibt.

Privatsphäre. Kindern eintrichtern: Nie Bilder oder Texte verschicken oder in sozialen Netzwerken posten, die später einmal gegen sie verwendet werden können. Die Einstellungen in sozialen Netzwerken so einrichten, dass Fremde nichts über einen erfahren.

Freunde? Kinder sollten darauf geschult sein, in sozialen Netzwerken nur solche „Freunde“ zu akzeptieren, die sie auch im realen Leben kennen.

Bescheid wissen. Eltern sollten die sozialen Netzwerke und Chat-Räume, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen, kennen, sich für deren Kommunikation interessieren und sich mit den Kindern darüber unterhalten.

Sexting. Mit „Sexting“ ist das Versenden erotischer Bilder, Videos und Texte gemeint. Wer solche verschickt, setzt sich der Gefahr von Mobbing, Erpressung oder sexuellem Missbrauch aus.

Kriminalpräventionsprogramme für 8- bis 18-Jährige bietet die Polizei an (Cyberkids oder Click & Check). Sollten Probleme mit dem Internet auftauchen, können sich Schulen an die jeweilige Polizeidienststelle wenden. Geschulte Polizisten thematisieren je nach Bedarf alles rund um die Gefahren im Internet.