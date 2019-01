Vor 50 Jahren wurde in Kärnten die Forschungsgesellschaft „Interpraevent“ gegründet. Mittlerweile ist man zu einem weltweiten Netzwerk gewachsen.

Mehrere Hochwasser sorgten in den 1960er-Jahren in Kärnten für große Schäden, wie etwa hier 1965 in Döllach im Mölltal. Aufgrund der Ereignisse wurde die Forschungsgesellschaft gegründet © KK

Bäume, die umgeknickt wie Streichhölzer auf dem Boden liegen. Häuser, voll Schlamm und Geröll. Die Unwetter in Teilen Kärntens und Osttirols Ende Oktober und Anfang November haben massive Schäden hinterlassen. Die Aufräumarbeiten werden die Bewohner noch Monate beschäftigen. Die Bilder werden wohl für immer im Gedächtnis der Menschen bleiben. Ebenso wie nach den Katastrophen in den Jahren 1965 und 1966. „Damals gab es innerhalb von 14 Monaten gleich drei große Naturgefahrenereignisse in Kärnten. Das war ganz heftig, es gab sogar 24 Todesopfer“, sagt Gernot Koboltschnig von der Schutzwasserwirtschaft Kärnten. Koboltschnig ist Geschäftsführer jener Forschungsgesellschaft, die aufgrund der Geschehnisse der 1960er-Jahre ins Leben gerufen wurde. Ihr Präsident ist Kurt Rohner, der beim Land Kärnten die Abteilung 12 (Wasserwirtschaft) leitet.

