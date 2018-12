Facebook

Der als Sozialbetrüger entlarvte Pakistani soll abgeschoben werden © Marco2811 - Fotolia

Ein 43-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger hat am 3. März dieses Jahres in Kärnten einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich gestellt. Wie die Fremdenpolizei mittlerweile herausgefunden hat, sind die rechtlichen Voraussetzungen für diesen Schutz nicht gegeben. Denn zum einen besitzt der Pakistani bereits seit 2005 in Italien einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Zum anderen stellte er in den Kärnten den Asylantrag zwar mit dem gleichen Namen, jedoch mit geändertem Geburtsdatum.