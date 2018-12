Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christbaumschmuck gibt es in allen erdenklichen Farben und Formen. Was bevorzugen Sie? © Juergen Fuchs/Kleine Zeitung

An die 170.000 Christbäume haben die Kärntner und Osttiroler heuer wieder gekauft, liebevoll geschmückt und daheim am Heiligen Abend zum Strahlen gebracht. Die meisten lassen ihre Bäume bis nach dem Dreikönigstag, den 6. Jänner, stehen. Manche sogar bis Mariä Lichtmess am 2. Februar. Dass die Nordmanntanne nach wie vor der beliebteste Christbaum ist, ist bekannt. Aber womit wird der Baum hierzulande geschmückt? Werden riesige Bäume bevorzugt oder setzt man doch lieber auf die platzsparende Variante? Und steht auch der eine oder andere besonders ausgefallene Christbaum in Kärntens Wohnzimmern?