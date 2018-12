Kärnten Meteorologe: "Keine Chance auf weiße Weihnachten"

Am Donnerstag wird es in Kärnten zwar recht verbreitet schneien, jedoch nicht ergiebig genug. Dann kommt das Weihnachtstauwetter.

Am Wochenende gab es noch Grund zur Hoffnung. Mittlerweile sprechen die Wetterkarten jedoch eine recht deutliche Sprache. In den Kärntner Tälern werden es wohl weiße Weihnachten in diesem Jahr werden. Laut Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) wird es zwar am Donnerstag recht verbreitet schneien, jedoch nicht ergiebig genug. Der Meteorologe rechnet mit maximal drei bis fünf Zentimeter Neuschnee. "Und das ist noch optimistisch", sagt Hohenwarter.