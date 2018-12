Kärnten"Schüler werden immer schwieriger"

Nicht Gewalt, sondern respektloses Verhalten sei an Kärntens Schulen ein großes Problem, meint Bildungsdirektor Robert Klinglmair.

© APA/Fohringer

Von Mobbing und wüsten Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Attacken – immer mehr Lehrer klagen über Gewalt in Schulen. Während in Österreich wegen härterer Strafen diskutiert wird, scheint Kärnten eine Insel der Seeligen zu sein.

Erstmals wurde das Gewaltvorkommen an allen Kärntner Schulen erhoben. „Im Schuljahr 2017/18 wurden insgesamt 51 Anzeigen erstattet. Wobei sich neun Anzeigen nicht auf Körperverletzung, sondern Diebstähle und dergleichen beziehen“, erklärt Bildungsdirektor Robert Klinglmair. 32 Anzeigen seien die Folge von Raufereien unter Schülern gewesen, vier Mal attackierten Schüler Lehrer, sechs Mal wurden Lehrer gegenüber Schülern gewalttätig. Das sagt zumindest die Statistik.

Nicht erfasst sind jene Vorfälle, die ohne Polizei geklärt werden könnten. „Setzt man die 51 Anzeigen in Relation mit 61.000 Schülern, sieht man, dass wir in Kärnten kein Gewaltproblem haben“, meint Klinglmair. Viele Präventionsmaßnahmen wie Schulmediation, Schulpsychologen, Beratungslehrer, Schulsozialarbeit oder das mobile, interkulturelle Team zeigen Wirkung. „Wir haben als erstes Bundesland Timeout-Klassen, in der Problemschüler betreut werden.“

Gesellschaftlicher Wandel

Die größere Herausforderung sieht Klinglmair im gesellschaftlichen Wandel: „Die Schüler werden immer schwieriger, vielen fehlt es an Respekt, was sich im Umgang miteinander und gegenüber Lehrern zeigt. Auch Cybermobbing wird zunehmend ein Problem“. Mit Initiativen wie „Hass im Netz“ reagiere man darauf.