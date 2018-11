Astrid Liebhauser aus Klagenfurt hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Kärnten aufgebaut, die nun ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Die Kinder- und Jugendanwältin Astrid Liebhauser begann vor 25 Jahren mit ihrer Arbeit © Markus Traussnig

Angefangen hat sie in einem Büro mit elektrischer Schreibmaschine und Festnetztelefon. „Es war eine Zeit des Umbruchs“, sagt Astrid Liebhauser. Am 4. Jänner 1993 hatte sie ihren ersten Arbeitstag als Kärntner Kinder- und Jugendanwältin. Vier Jahre zuvor war das „Gewaltverbot in der Kindererziehung“ gesetzlich festgeschrieben worden. „Unglaublich spät“, wie Liebhauser sagt.

