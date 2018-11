Facebook

Wolfgang Puck © AP

Der in Los Angeles lebende Star-Koch Wolfgang Puck hat wegen der verheerenden Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien zu Spenden für die Feuerwehren aufgerufen. "Danke an die Helden, die diese Feuer bekämpfen", schrieb der gebürtige Kärntner am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu postete er das Foto eines Feuerwehrmannes mit einem brennenden Wald im Hintergrund.

"Wir spenden weiterhin an diese tapferen Männer und rufen Euch auf, das selbe zu tun. Unser Kalifornien. Unsere Heimat", schrieb der 69-Jährige. "Während diese Feuer weiter wüten, mit neu ausgebrochenen Bränden heute Früh, sind wir auf Spenden von Euch angewiesen, um der Feuerwehr von Los Angeles lebensrettende Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Danke für eure Großzügigkeit."

Hochkarätige Gäste

Puck ist seit mehr als 20 Jahren für die Verpflegung der Prominenten nach der Oscar-Verleihung in Los Angeles zuständig. Er leitet mehrere Restaurants in den USA und sorgt auch bei Film-Premieren und Präsidenten-Galas immer wieder für die Verpflegung der hochkarätigen Gäste.

Bei den Waldbränden in Kalifornien sind inzwischen mindestens 50 Todesopfer zu beklagen. Einem Feuer nördlich von Los Angeles fielen 39.300 Hektar Land und rund 435 Gebäude zum Opfer, darunter Villen vieler Prominenter wie Fernsehmoderator Thomas Gottschalk und Popstar Miley Cyrus. Auch das Haus des in Wien geborenen Komponisten und Musikproduzenten Peter Wolf wurde laut "Kronen Zeitung" (Mittwochausgabe) ein Raub der Flammen.

"Camp Fire": Wie das verheerende Feuer wütete Die Brände, die am Donnerstag ausgebrochen sind, haben bereits Hunderte Quadratkilometer Wald vernichtet, Tausende Häuser zerstört. (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) TOPSHOT-US-FIRE-CALIFORNIA-ENVIORNMENT-WEATHER In ausgebrannten Autowracks werden immer wieder Tote entdeckt. (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) Völlige Verzweiflung in den Notquartieren: Tausende haben einfach alles verloren. (c) AP (Hector Amezcua) US-FIRE-CALIFORNIA-ENVIRONMENT-WEATHER Selbst Brücken haben der Hitze nicht standgehalten. (c) APA/AFP/ROBYN BECK (ROBYN BECK) In Paradise und seiner Umgebung gingen tausende Gebäude in Flammen auf, darunter ein Krankenhaus, eine Tankstelle sowie mehrere Restaurants. Mehr als 52.000 Bewohner der malerischen Gegend erhielten Evakuierungsaufforderungen. AFP Dort, wo das Feuer schon gelöscht ist, stehen Tausende vor den Trümmern ihrer Existenz. AFP Die Löscharbeiten sollen noch tagelang dauern. AFP Von oben sieht man, wie stark das Feuer in Paradise war. AFP Mehr Bilder! AFP AFP (c) AP (Noah Berger) (c) AP (John Locher) (c) AP (John Locher) (c) AP (John Locher) (c) AP (John Locher) (c) AP (Noah Berger) (c) AP (Noah Berger) (c) AP (Noah Berger) (c) AP (Noah Berger) (c) AP (Noah Berger) 1/20