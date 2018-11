Kärnten Missbrauch: Opfer brach das Schweigen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Getty Images

Am kommenden Dienstag ist der internationale Tag der Kinderrechte. Doch Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern sind leider das ganze Jahr über ein Thema. Auch in Kärnten: Die Dunkelziffer ist enorm hoch, offiziell gab es laut Polizei allein im Vorjahr jede Woche ein bis zwei Anzeigen wegen sexueller Übergriffe auf Unmündige. Tendenz steigend.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.