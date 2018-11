Unfall in Oberösterreich Motorradfahrer (50) aus Kärnten fing Feuer

Facebook

Am Montag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 50-Jähriger aus Kärnten mit einem Motorrad im Ortsgebiet von Friedburg in Richtung Straßwalchen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 38-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn mit ihrem Auto eine Brücke und bog nach etwa 25 Metern in die Schulstraße ein. Der Motorradlenker wollte in diesem Moment das Auto überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.