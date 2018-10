Facebook

In mehreren Teilen Kärntens sind am Mittwoch Straßen durch umstürzende Bäume blockiert worden. Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) verzeichnete bis zum frühen Nachmittag insgesamt sechs Feuerwehreinsätze in Mittelkärnten. Zumindest kurzfristig blockiert war etwa die Turracher Straße (B95) und die Bleiberger Straße (L35). Laut Polizei seien die Aufräumarbeiten lebensgefährlich gewesen. Die B88 zwischen Radenthein und Bad Kleinkirchheim wurde aufgrund der Gefahr von weiterem Windwurf und Felssturz bis auf weiteres für den gesamten Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt.