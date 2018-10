Facebook

Die Abstimmung brachte ein eindeutiges Ergebnis © Matimix - Fotolia

Eine rote Karte nicht nur für Spieler? Was auf den Fußballplätzen eine absolute Seltenheit ist, wird von einer großen Mehrheit der Leser der Kleinen Zeitung gefordert. 95 Prozent finden, dass es eine Zumutung ist, wie sich manche Eltern bei Nachwuchsspielen auf Fußballplätzen benehmen. Ein Platzverbot sei die einzige Lösung dafür.

Ähnlich waren die Meinungen auch in den sozialen Netzwerken. In Hunderten Kommentaren zum Bericht der Kleinen Zeitung erzählen Menschen über ihre Erlebnisse bei Nachwuchsspielen. Der Sport und der Spaß der Kinder am Spiel steht dabei nur noch selten im Vordergrund. Die Rede ist von brutalen Beschimpfungen, fliegenden Bierbechern und der Aufforderung an die Kinder, ihren Gegner zu verletzen. "Geldstrafe bzw Stadionverbot bei Wiederholung, u fertig, dann sinds ruhig die Möchtegern Trainer", lautet eine Forderung.

Im Interview mit der Kleinen Zeitung sorgt sich Schiedsrichter-Obmann Hartwig Gangl aufgrund der Probleme vor allem um den Schiedsrichter-Nachwuchs. Die letzte Konsequenz für die Spielleiter sei ein Abbruch.

Welche Probleme haben Schiedsrichter bei Nachwuchsspielen?

HARTWIG GANGL: Es gibt unter den Zuschauern leider viele Menschen, die sich einfach nicht im Griff haben. Jeder will sein Kind nach vorne bringen und das eigene Kind ist sowieso das allerbeste. Vor allem für junge Schiedsrichter, die im Nachwuchs beginnen, sind solche Eltern aber ein großes Problem.

Was passiert da zum Teil am Spielfeldrand?

Schwerwiegende Beleidigungen sind leider keine Seltenheit. Teilweise auch unter der Gürtellinie. Oft kommt es auch zwischen den Eltern zu Beschimpfungen und zu Handgreiflichkeiten am Spielfeldrand oder auf der Tribüne.

Welche Möglichkeiten hat man da als Schiedsrichter?

Die sind begrenzt. Wenn es zu extrem wird, kann ein Schiedsrichter in letzter Konsequenz das Spiel abbrechen. Das ist auch schon vorgekommen. Manche Vereine bitten auffällige Eltern, das Spiel aus größerer Entfernung zu beobachten.

Warum verlieren Eltern derart oft die Nerven?

Das Problem besteht nicht nur im Fußball. Die Hemmschwelle sinkt und es gibt einfach keinen Respekt mehr. Das ist ein gesellschaftliches Problem. In den vergangenen zehn Jahren ist es ganz sicher schlimmer geworden. Die Kinder selbst tun mir dabei ja am meisten leid.

Warum sollte man dennoch Schiedsrichter werden?

Es ist ein wunderschönes Hobby. Man betreibt Sport, lernt viele Menschen kennen und bekommt eine kleine Entschädigung. Der Zusammenhalt im Kollegium ist auch ausgezeichnet. Viele Schiedsrichter helfen in ihrer Pension bei Nachwuchsspielen aus. Sonst wäre das gar nicht machbar.

Sollen aggressive Eltern auf dem Fußballplatz die rote Karte bekommen? Immer wieder kommt es im Nachwuchs-Fußball vor, dass aggressive Eltern Schiedsrichter, Trainer und gegnerische Teams beschimpfen. Sollen Eltern, die sich nicht benehmen können, ein Platzverbot erhalten? Ja, denn es ist eine Zumutung, wie sich manche Eltern benehmen Nein, im Nachwuchsfußball geht es ohnehin ruhig zu