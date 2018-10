Bärenmanagement des Landes ist in die Jahre gekommen. Ein Forscherteam will Grundlagen zur Erneuerung liefern. Dazu läuft noch bis 15. November eine Umfrage.

Dieser Bär wurde in Slowenien gesichtet © Privat

Fünf Bären, vielleicht auch mehr, sollen laut Forschern derzeit in Kärnten unterwegs sein. Zum Vergleich: Im etwas doppelt so großen Slowenien sind es zwischen 700 und 900. Dennoch, oder gerade aufgrund ihrer Seltenheit, machen die Bären in Kärnten immer wieder von sich reden. Erst im September wurde auf der Flattnitz ein Kalb gerissen.

