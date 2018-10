Facebook

© Klz/Weichselbraun

3600 Hundebisse wurden vergangenes Jahr in den Kärntner Krankenhäusern behandelt, insgesamt dürfte die Zahl an Hundebissen noch weit höher sein. Immer wieder kommt es zu gefährlichen und in besonders tragischen Fällen, wie dem des einjährigen Buben, der in Wien nach einer Hundeattacke verstorben ist, zu Zwischenfällen und Attacken.