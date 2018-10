Spätsommer im Oktober So warm wird es kommende Woche in Kärnten und Osttirol

Facebook

Vom Mittelmeer strömt warme Luft zu uns und beschert uns Spätsommerwetter © dpa

Schön, schöner, Oktober! Die Serie der überdurchschnittlich warmen Monate in diesem Jahr geht weiter. "Schon der April war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch der Sommer war zu warm. Und in der gleichen Tonart geht es im Oktober weiter", sagt Werner Troger von den "Meteo Experts" in Lienz. Vom Mittelmeer strömt warme Luft zu uns. Und so sind ab Dienstag Temperaturen über 20 Grad möglich. Auch in der Früh ist es viel zu mild für diese Jahreszeit. Stellenweise werden es um die zehn Grad sein. "Im Oktober könnte es eigentlich schon frostig sein", sagt Troger.