Der Bildungsminister will das Fach Ethik für all jene, die sich von Religion abgemeldet haben. Schulversuche gibt es dazu einige.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© PRCreativeTeam - stock.adobe.com

Kindern und Jugendlichen Werte vermitteln, die unsere Gesellschaft ausmachen. Im Religionsunterricht, so der Anspruch, sollte das geschehen. Doch den besuchen nicht alle – weil sie „ohne Bekenntnis“ sind oder weil sie sich abgemeldet haben, was ab 14 Jahren möglich ist und den Schülern eine Freistunde beschert. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will deshalb als „Alternative zum Kaffeehaus“ das Pflichtfach Ethik für alle einführen, die sich von Religion abmelden. Es ist nicht der erste Vorstoß in diese Richtung.