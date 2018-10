Am Samstag ist Weltzugvogeltag. Neue Radarstudie zeigt: Arnoldstein ist Österreichs zahlenstärkster Rastplatz für Zugvögel. Ihre Reise birgt große Gefahren.

© dpa-Zentralbild/Pleul

Tausende Zugvögel überqueren Kärnten im Spätsommer auf ihrem Weg in die Winterquartiere nach Afrika. Heuer wurde das spektakuläre Naturschauspiel Ende August 14 Tage lang von einem Radargerät, das im Greifvogelcamp in der Ortschaft Oberstossau bei Arnoldstein aufgestellt war, aufgezeichnet. Ziel der Untersuchung war es zu zeigen, in welcher Zughöhe und aus welchen Richtungen die Vögel ziehen.